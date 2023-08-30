Naci Fazlıoğlu futbol turnuvasında kupa Sakarya 1921 FK’nün

​​​​​​​Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Spor Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl 4.cüsü yapılan

Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Spor Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl 4.cüsü yapılan U 12 Naci Fazlıoğlu Futbol turnuvası sona erdi.

Akyazı sentetik futbol sahasında oynanan maçlar gerçekten kıran karına geçti ve büyük mücadelelere sahne oldu. Yarınların yıldızı olmaya aday futbolcular formalarını giydikleri takımlarının başarısı ve turnuvanın şampiyonu olabilmek için büyük gayret gösterdiler.

12 takımın katıldığı ve 4 grup üzerinden oynanan maçlardan sonra finale Sakarya 1921 FK ile Taşkısığı SK kaldı. Final maçında rakibini 1-0 yenen Sakarya 1921 FK şampiyon oldu. Turnuvanın 3.lüğünü Akyazı Akınspor, 4.lüğünü ise Akyazıspor U 12 takımı kazandı.

Turnuva sonrasında dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. Belediye başkanı Bilal Soykan’da turnuvaya katılan tüm futbolcu, yönetici ve antrenörlere stat içinde yemek ikramında bulundu.

Turnuvayla ilgili açıklama İlçe Spor Müdürü Adem Altun’dan geldi. Altun açıklamasında şunları söyledi “ Turnuvamızı 30 Ağustos Zafer Bayramımıza denk getirdik. Bu turnuvamız Zafer Bayramımızın 101.yılına çok yakıştı. Yarının yıldız adayı çocuklarımızın ortaya koydukları futbol, mücadele azmi ve hırsı biz izleyenleri yarınlar için umutlandırdı. Turnuvaya katılan bütün futbolculara, onların antrenör ve velilerine teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi düzenlediğimiz bu turnuva hocaların hocası, bir futbol dehası, spor adamı, antrenör ve Akyazı’da yetişen ve büyük takımlarda oynayan futbolcuların tamamında emeği olan değerli insan merhum Naci Fazlıoğlu adına yapılmıştır. Geleneksel hale getirdiğimiz bu turnuva ilelebet devam edecektir.” Dedi.

Turnuvaya katılan takımlar

Alaağaçspor, Akyazı FK, Arifiyespor (A grubu)

Akyazıspor, Kemelalispor, Taşkısığıspor (B grubu)

Akyazı Akınspor, Ada Kartalları Spor 1921 FK ( grubu)

As Kuzuluk spor, Hendek Gençlik Spor, Yazlık FK. (D grubu)

Naci Fazlıoğlu kimdir

1938 yılında Akyazı’da doğdu. 1952 yılında Akyazı Gençlikspor’da futbol oynamaya başladı. 1962 yılında 1.lig takımlarından Ankara PTT Sporda 1963 yılında da Susurluk Şekerspor’da futbol oynadı.

1964 yılında Akyazı’ya dönen Fazlıoğlu Akınspor, Gençlikspor ve Akyazıspor’un birleşmesiyle kurulan v e 3.ligde mücadele etmeye başlayan AKYAZISPOR’un kurucularından biri oldu.

Ali Nail Durmuş ve Mustafa Pektemek gibi ünlü oyuncaları yetiştiren ve futbol piyasasına süren Fazlıoğlu 2011 yılında Sakarya da yılın spor adamı seçildi.

Naci Fazlıoğlu yakalandığı ve mücadele ettiği amansız hastalık sonrası 6 Mayıs 2012 yılında hayata veda etti.