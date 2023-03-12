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Giriş Tarihi : 12-03-2023 18:40

MUHTAR ÇAKMAKÇI’YA PLAKET ÖDÜLÜ

​​​​​​​Yaşanan asrın depremi sonrası deprem bölgesine yapmış oldukları destek ve gönderdikleri yardımlarla ülke gündeminde yer alan Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat

MUHTAR ÇAKMAKÇI’YA PLAKET ÖDÜLÜ

Yaşanan asrın depremi sonrası deprem bölgesine yapmış oldukları destek ve gönderdikleri yardımlarla ülke gündeminde yer alan Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’ya Sakarya Vakfıkebirliler Derneği tarafından teşekkür plaketi verildi.

Plaketini Dernek Başkanı Yasin Kobal’ın elinden alan Muhtar Çakmakçı plaketi mahalle sakinleri başta olmak üzere yaptığım çalışmalarda bize destek verenler adına alıyor ve Sakarya Vakfıkebir derneği yetkililerine teşekkür ediyorum dedi.

Kent Parkta düzenlenen kahvaltılı törende  plaketini  Muhtar Çakmakçı  mahalle sakinlerinin de katkıları ile 36 Tırla BİN ton kesilmiş odun , 2 tır dolusu gıda maddesi kışlık giyecek, soba, çocuklar için oyuncak temizlik maddesi göndermişti.

 

 

 

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