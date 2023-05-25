MÜFTÜLÜKTE AYLIK TOPLANTI

​​​​​​​Akyazı Müftülüğü Mayıs ayına ait olağan toplantısını yaptı. İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir’in yönetiminde Müftülük konferans salonunda

Akyazı Müftülüğü Mayıs ayına ait olağan toplantısını yaptı. İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir’in yönetiminde Müftülük konferans salonunda gerçekleşen toplantıya İmam Hatipler ve Müezzin kayyumlar katıldı.

Yapılan toplantıda konuşan din görevlileri bir önceki toplantı ile yapılmakta olan toplantı arasında geçen zaman içerişinde yaptıkları çalışmalarını anlattılar ve varsa taleplerini ilettiler.

Mesai arkadaşlarının konuşmalarını dinleyen İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir de yaptığı konuşmada din görevlilerinin bulundukları yerlerde aydın birer insan olarak üz erlerine düşen görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor olmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi ve çalışma arkadaşlarını tebrik ederek başarı dileğinde bulundu.

Plaket takdimi yapıldı

Konuşmaların tamamlanmasının ardından bu defa teşkilat içinde çeşitli görevlerde bulunan ve hizmet sürelerini tamamlayıp emekliye ayrılan personeline plaket verdi.

Plaket verirken de konuşan Müftü Kamil Özcan Demir şunları söyledi “ Verdiğiniz hizmetler için hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu camia içinde hoş bir seda bırakarak teşkilatımızdan ayrılıyorsunuz. Sizlere yeni hayatında sağlık ve mutluluklar diliyorum”