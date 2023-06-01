Anasayfa

Vefat

MİLLİ EĞİTİMİN SEVİLEN İSMİ ÖMER ZIMBA VEFAT ETTİ

Vefat 2 OKUNMA

MİLLİ EĞİTİMİN SEVİLEN İSMİ ÖMER ZIMBA VEFAT ETTİ

​​​​​​​21 Haziran İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve son olarak Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi’nde matematik öğretmeni olarak

21 Haziran İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve son olarak Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi’nde matematik öğretmeni olarak görev yapan 44 yaşında bir çocuk babası Ömer Zımba, bir süredir amansız hastalıkla savaşıyordu. Zımba, durumunun kötüleşmesi üzerine hayatını kaybetti. ASKF başkanı Yasar Zımba’nın amcasının oğlu olan Ömer Zımba’nın cenazesi Akyazı Gebeş Mahallesi Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Merhum arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınları sevenleri ve Milli Eğitim camiasına başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI