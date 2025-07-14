MİLLETVEKİLİ ALİ İNCİ GENÇ SPORCULARA AŞURE DAĞITTI

​​​​​​​Akyazı İlçe Spor Müdürlüğü bünyesinde açmış olduğu yaz kurslarındaki minik kursiyerlerine Aşure ikramında bulundu.

Akyazı İlçe Spor Müdürlüğü bünyesinde açmış olduğu yaz kurslarındaki minik kursiyerlerine Aşure ikramında bulundu.

Aşure programına katılan Sakarya Milletvekili Ali İnci, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, Gençlik ve spor ilçe Müdürü Adem Altun ve Tesis yöneticisi Recep Kodalak ile birlikte kazan başına geçerek dağıttı.

Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünde açılan yaz Kuran kursları ile diğer spor branşlarında kurs öğrencileri basketbol antrenmanı yapmakta olan miniklerle bir araya gelen Milletvekili Ali İnci kendini tanıtarak bir süre sohbet etti ve öğrenciler ve antrenörleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra aşure ikramı için kazan başına geçildi. Aşureleri dağıtan Milletvekili İnci bir tabak ta kendi aldı ve kursiyerlerle birlikte yedi ve daha sonra tesislerden ayrıldı.