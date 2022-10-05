MHP’liler piknikte buluştu

​​​​​​​Akyazı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen pikniğe MHP’liler eşleri ile birlikte katıldı. Siyasetle birlikte tatlı sohbetlerin yapıldığı piknikte MHP’liler bir kez daha bir araya gelmenin mutluluğu içinde evlerine geri döndüler.

Akyazı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen pikniğe MHP’liler eşleri ile birlikte katıldı. Siyasetle birlikte tatlı sohbetlerin yapıldığı piknikte MHP’liler bir kez daha bir araya gelmenin mutluluğu içinde evlerine geri döndüler.

MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu “biz büyük bir aileyiz” diye başladığı açıklamasında şunları söyledi “ Düzenlediğimiz bu piknik bizim birlik ve beraberliğimizin bir göstergesidir. Katılım gösteren dava arkadaş ve büyüklerimize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

MHP Akyazı İlçe teşkilatı tarafından gerçekleştirilen pikniğe 25-26. Dönem MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, İlçe eski başkanı Ali Dertli, MHP’li Belediye Meclis üyeleri, KAÇEP Komisyonu, İlçe yönetim kurulu üyeleri ve mahalle temsilcileri katıldı.

Akyazı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen pikniğe MHP’liler eşleri ile birlikte katıldı. Siyasetle birlikte tatlı sohbetlerin yapıldığı piknikte MHP’liler bir kez daha bir araya gelmenin mutluluğu içinde evlerine geri döndüler.

MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu “biz büyük bir aileyiz” diye başladığı açıklamasında şunları söyledi “ Düzenlediğimiz bu piknik bizim birlik ve beraberliğimizin bir göstergesidir. Katılım gösteren dava arkadaş ve büyüklerimize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

MHP Akyazı İlçe teşkilatı tarafından gerçekleştirilen pikniğe 25-26. Dönem MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, İlçe eski başkanı Ali Dertli, MHP’li Belediye Meclis üyeleri, KAÇEP Komisyonu, İlçe yönetim kurulu üyeleri ve mahalle temsilcileri katıldı.