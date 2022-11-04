MHP YÖNETİMİNDEN KIZILAY’A ZİYARET

​​​​​​​MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu, İlçe Sekreterimiz Osman Dedecan, Başkan Yardımcısı Kemalettin Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Tekin, KAÇEP Aile Komisyonu Başkanı Fatma Onur ve

MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu, İlçe Sekreterimiz Osman Dedecan, Başkan Yardımcısı Kemalettin Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Tekin, KAÇEP Aile Komisyonu Başkanı Fatma Onur ve Meclis Üyeleri Ergün Öztürk ve Ahmet Çetin ile birlikte 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanmakta olan "KIZILAY HAFTASI" münasebetiyle, Akyazı Kızılay Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu'na ziyarette bulundular.

Kızılay’ın Akyazı’daki binasında yapılan ziyarette "KIZILAY HAFTASI" nı kutlayan MHP heyeti, Kızılay temsilcisi Mustafa Birincioğlundan Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgi aldılar ve başarılı çalışmalarının devamı dileğinde bulundular.

Mustafa Birincioğlu da yapılan ziyaretten dolayı MHP ekibine teşekkür etti.