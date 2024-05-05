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Giriş Tarihi : 05-05-2024 08:05

Kuzuluk Orta ve Şose Mahallede aşılama

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk ile Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı ortak bir açıklama yaparak İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin 07.05.2024 Salı günü her iki mahallede

Kuzuluk Orta ve Şose Mahallede aşılama

Akyazı Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk ile Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı ortak bir açıklama yaparak İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin 07.05.2024 Salı günü her iki mahallede büyükbaş hayvanlara şap aşısı, buzağılara da küpe uygulaması yapılacağını duyurdular.

Her iki Mahalle muhtarı Ünlütürk ve Çakmakçı aşılama ve küpeleme uygulaması yaptıracak olan üreticilerin kendileri tarafından dağıtılacak olan işletme belgelerini aşılama ve küpeleme için işletmelerine gelecek olan yetkililere ibraz etmeleri gerektiğini, aksi takdirde her iki uygulamanın da yapılmayacağını hatırlattılar. 

 
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