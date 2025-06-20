KONURALP İLKOKULU’NDA MEZUNİYET COŞKUSU

​​​​​​​Sakarya’nın en eski okullarından biri olan Akyazı Konuralp İlkokulu 4. Yılını tamamlayan ve mezun olan öğrencileri için düzenlediği mezuniyet programı ile öğrencilerini uğurladı.

Sakarya’nın en eski okullarından biri olan Akyazı Konuralp İlkokulu 4. Yılını tamamlayan ve mezun olan öğrencileri için düzenlediği mezuniyet programı öğrencilerini uğurladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan mezuniyet töreninde konuşan Okul Müdürü Erdal Erdinç birlikte geçirilen 4 sonunda öğrencilerimizi bu akşam uğurluyoruz. Okulumuzda geçirdiğiniz acı tatlı hatıralarınız, öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızı unutamayacağınız anılarla sizleri uğurluyoruz. Gideceğiniz okullarda okulumuzu en iyi şekilde temsil edeceğinize emin olarak hepinizin gözlerinden öpüyor, sağlık be başarılar diliyorum. Dedi.

Mezuniyet gecesinde daha sonra 4-A, 4-B, 4-C sınıfları sırası ile gösterilerini sunarken velileri ve öğretmenlerinden büyük alkış aldılar.

Daha sonra da sınıf öğretmenleri öğrencilerine madalya ve diplomalarını verdiler. Mezuniyet belgelerini alan öğrenciler cübbe kepleri ile bahçenin ortasında halka oldular. 10 dan geriye sayarak keplerini havaya fırlattılar.

Ayrılık saatinde öğretmenlerine veda eden öğrenciler mezun olmalarının sevincini coşkulu bir şekilde yaşarken, bir çok öğrencinin de gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi.