Kızılay Kan ekibinden Asaş Fabrikasında çalışan Kenan Yazıcı’ya Teşekkür Plaketi

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şubesi olarak ASAŞ fabrikasında çalışmakta olan bugüne kadar 47 kez kan bağışında bulunduğu ve örnek bir

Kızılay Akyazı Şubesi olarak ASAŞ fabrikasında çalışmakta olan bugüne kadar 47 kez kan bağışında bulunduğu ve örnek bir duyarlılık sergilen Kenan Yazıcı’ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Plaket takdim törenine Başkan Sedat Martin, Başkan yardımcısı Kemal Kaliç, Kan kazanım uzmanı Hasan Yılmaz, Asaş Kamu İlişkileri Müdürü Recep Anahtar, İş sağlığı yöneticisi Rahmi Şanlı ve İşyeri Hekimi Beste Aşık katıldı.

Kızılay Akyazı Şubesi başkanı Sedat Martin plaket takdiminden önce yaptığı konuşmasında düzenli olarak kan bağışlayarak toplumsal dayanışmaya önemli katkı sunan Kenan Yazıcı’ya örnek davranışı nedeniyle gönülden teşekkür ediyoruz. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan ASAŞ yetkililerine de şükranlarımızı sunuyorum dedi.