Kızılay Akyazı Şube Yönetimi Gazetemizi ve İnternet Sitemizi ziyaret etti

​​​​​​​Eski Başkan Mustafa Birincioğlu’nun istifası ile boşalan Kızılay Akyazı Şube başkanlığına Seçilen Sedat Martin ve Başkan

Eski Başkan Mustafa Birincioğlu’nun istifası ile boşalan Kızılay Akyazı Şube başkanlığına Seçilen Sedat Martin ve Başkan yardımcısı Kemal Kaliç Gazetemiz Yenigün ve Bizim Akyazı İnternet Sitemize bir nezaket ziyareti yaptı.

Ziyarette Bizim Akyazı İnternet ve aynı zamanda Kızılay Denetçisi de olan Kenan Certel de hazır bulundu.

Biz samimiyeti ve kurumsallaşmayı ön planda tutmak istiyoruz diyen Başkan Sedat Martin, Afet bilincini halkımıza aşılamak için yoğun bir gayretin içindeyiz dedi.

Önümüzdeki günlerde kutlanacak olan Kızılay haftası etkinliklerinde Kızılay’ımız Akyazı Şubesini daha iyi temsil edebilmek için bir çalışmanın içinde olduklarını da söyleyen Başkan Martin, Okullarımıza giderek öğrenci kardeşlerimize Kızılay’ı anlatmaya, tanıtmaya ve ne işiler yaptığını öğretmek ve bu konuları konuşmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili olarak okullarımızın Müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle temas halindeyiz açıklaması yaptı.

Yardımlarımız geçtiğimiz günlerde olduğu gibi bu yılda devam edeceğini söyleyen Kızılay Akyazı Şube başkanı Sedat Martin, yapacağımız çalışmalarla daha iyisiyle halkımızı buluşturmak istiyoruz açıklaması yaptı.

Başkan yardımcısı Kemal Kaliç de iyi bir ortamda çalışıyoruz. Vatandaş ve Genel Merkezimizden aldıklarımızı fakir olduklarını belirlediğimiz halkımızla buluşturacağız dedi.

Kızılay Akyazı Şube Denetçisi ve Bizim Akyazı İnternet sahibi Kenan Certel’de başkanımızın yaptığı bu ziyaret önemlidir. Biz de hem Denetçi olarak hem de gazeteci olarak yapılan iyi işlerin takipçisi olacağız dedi.

Gazetemiz Yenigün’ün Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz da yapılan ziyareti gerçekleştiren misafirlerimize teşekkür etti.