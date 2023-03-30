KIZ VOLEYBOLUNDA  ALAAĞAÇ FARKI

​​​​​​​Sporun her dalında “bende varım” diyen Akyazı Alaağaçspor’un futboldan sonra en fazla ilgi gösterdiği spor dalı voleybol oldu.

Sporun her dalında “bende varım” diyen Akyazı Alaağaçspor’un futboldan sonra en fazla ilgi gösterdiği spor dalı voleybol oldu.

45 günden beri dev am eden 2022-2023 sezonu voleybol midi kızlar il birinciliği Akyazı Atatürk spor salonunda oynanan final maçıyla tamamlandı.

İl birinciliği yarışmasına 4 takımla katılan Alaağaçspor voleybol takımı 45 gün süren ve 18 takımın katıldığı ligin sonunda Sakarya Gelişim Spor voleybol B takımını finalde 3-0 gibi net bir skorla yenerek şampiyon olurken, Alaağaçspor’un C takımı üçüncü, B takımı da dördüncü olmayı başardı.

Voleybol midi midi kızlar il şampiyonasına katılan takımlar Sakarya’nın merkezi dahil olmak üzere tüm İlçelerinde maçlar yaptılar.

Sakarya Voleybol İl birinciliği final maçı ile üçüncülük ve dördüncülük maçlarını 3 Akyazı takımının oynamasını göz önüne alarak hem final maçını hem de üçüncülük dördüncülük maçını Akyazı Atatürk spor salonunda oynattı.

İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Belediye başkanı Bilal Soykan, Voleybol İl temsilcisi Mehmet Akova ve kalabalık voleybol sever Akyazılı izledi.

Final maçını kazanan ve şampiyon olan Alaağaçspor A takımı ile ikinci olan Sakarya Gelişimspor B takımı, üçüncü olan Alaağaçspor C ve dördüncü olan Alaağaçspor B takımı kupa ve madalyalarını final maçını izleyen protokolün ellerinde aldılar.

Alt yapı koordinatörü Ramazan Hacıeyüpoğlu ve Başantrenörü Ayhan Muşmuloğlu yönetiminde salonlarda fırtına gibi esen Alaağaçspor başkanı ve aynı zamanda İlçe Spor Müdürü de olan Adem Altun takımıyla ilgili şu açıklamayı yaptı. “ Alaağaçspor olarak sporun her dalında yapılan tüm organizasyonlara katılıyoruz. Bu sezon futboldaki başarımızı salon sporlarındaki başarılarımızla taçlandırdık. Başta yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve teknik ekiplerimiz olmak üzere bize katkı veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bizim hedefimiz gençlerimizi sporun her dalında yetiştirmek ve onları kötü alışkanlık edinmekten korumaktır. Elde ettiğimiz bu başarılar asla tesadüfü değildir. Çok çalışmanın ve emek vermenin karşılığıdır. Ben geleceğimizden hayli umutluyum. Çünkü ben ve birlikte çalıştığım arkadaşlarım gençlerimize güveniyoruz” dedi.