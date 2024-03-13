KAZA KURBANI SERCAN PEKCAN GÖZ YAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Akyazı Karaçalılık Mahallesinde kullandığı Traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybeden 36 yaşında 3 Çocuk babası Sercan Pekcan dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
İlçemiz Karaçalılık Mahallesi halkından İsmet Pekcan'ın Oğlu, Yusuf, Ahmet, ve Mehmet Pekcan'ın Yeğenlerin Salih Pekcan'ın Abisi Sercan Pekcan devrilen Traktörün altında kalarak hayatını kaybetmişti,
Cenazesi bugün Karaçalılık Mahallesi Camii'nde İkindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi