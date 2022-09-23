Kavşaktan dönen Motosiklete çarptı 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre Akyazı Ada Caddesi Ak Parti ilçe binası önündeki kavşaktan dönmek isteyen Mehmet Biçer idaresindeki Motosiklete karşı yönden gelen Minibüs çarptı.

Akyazı Ada Caddesi Ak Parti ilçe binası önündeki kavşaktan dönmek isteyen Motosiklete karşı yönden gelen Minibüs çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Akyazı Ada Caddesi Ak Parti ilçe binası önündeki kavşaktan dönmek isteyen Mehmet Biçer idaresindeki Motosiklete karşı yönden gelen Minibüs çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Motosiklet sürücüsü Mehmet ebe. Ve yolcu oloarak bulunan eşi Havva B. Yere savrularak yaralanan Motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan eşine ilk müdahale çevre esnafından gelirken Ambulansta çağrıldı.

Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırırken Polis kaza ile ilgili incelemek başlattı.