Karaoğlan'a UEFA'dan görev

​​​​​​​FIFA kokartlı hakemimiz Atilla Karaoğlan, Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak.

FIFA kokartlı hakemimiz Atilla Karaoğlan, Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak.

FIFA kokartlı hakemimiz Atilla Karaoğlan, Finlandiya ile İsviçre U-21 Milli Takımları arasında 12 Eylül 2023 Salı günü oynanacak olan UEFA 2025 U-21 Avrupa Şampiyonası elemeleri E grubu müsabakasını yönetecek.

Finlandiya'nın Turku şehri, Veritas Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.