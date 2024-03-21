Karaoğlan gittiği her yerde sevgiyle karşılanıyor

​​​​​​​Şehir merkezi ve mahalle gezilerinin ilk turunu tamamlayan ve dünden itibaren de ikinci tur gezilerine başlayan BBP Akyazı Belediye başkan adayı Osman Karaoğlan, gittiği yerlerde sevgiyle ve meşalelerle

Şehir merkezi ve mahalle gezilerinin ilk turunu tamamlayan ve dünden itibaren de ikinci tur gezilerine başlayan BBP Akyazı Belediye başkan adayı Osman Karaoğlan, gittiği yerlerde sevgiyle ve meşalelerle karşılanıyor olması dikkat çekiyor.

Osman Karaoğlan ekibiyle birlikte önceki gün Parti teşkilatı tarafından düzenlenen ve çarşı merkezinde gerçekleşen “halk buluşması” organizasyonuna katıldı.

Ellerinde Milli bayrağımız olan kalabalık bir vatandaş grubu tarafından karşılanan Osman Karaoğlan ve ekibi bu karşılanış ve buluşmadan mutlu ve moral depoladıkları gözlendi. Karaoğlan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada “gece gündüz sizin emrinizdeyim. Benim ve ekibimin bütün hesabı sizlere hizmet etmek ve devasa projelerimizle güzel Akyazı’mızı layık olduğu yere ulaştırmaktır” dedi.