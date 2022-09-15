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Akyazı Asayiş

Karaçalılıkta Uyuşturucu baskını 4 Gözaltı

Akyazı Asayiş 146 OKUNMA

Karaçalılıkta Uyuşturucu baskını 4 Gözaltı

​​​​​​​Akyazı Jandarma Jasat ekipleri Karaçalılık Mahallesinde bir işyerine yaptığı operasyonda Çok miktarda çeşitli Uyuşturucu ele geçirdi

Akyazı Jandarma Jasat ekipleri Karaçalılık Mahallesinde bir işyerine yaptığı operasyonda Çok miktarda çeşitli Uyuşturucu ele geçirdi Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jasat ekiplerince Uyuşturucu Ticaretini önlemek amaçlı yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Karaçalılık Mahallesi'nde H.A. isimli şahsın işyerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan Teknik ve Fiziki çalışmaların ardından harekete geçen Jandarma ekipleri işyerine operasyon düzenledi. Düzenlenen Operasyonda 1.5 Kilograma Esrar,5 gram Metamfetamin,2 adet Has has terazi ve 1 adet kelebek bıçak ele geçirdi. Operasyonda işyeri sahibi ile 4 kişi gözaltına alındı