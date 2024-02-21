İşyerlerinde iş güvenliği ve sağlığı hizmeti

​​​​​​​5362 sayılı kanunla kurulan ve kamu niteliği taşıyan Esnaf Odalarına kayıtlı olan işyeri sahiplerinin çalışma alanları dahilinde iş güvenliği ve sağlığı hizmeti verilmesinin kanun

5362 sayılı kanunla kurulan ve kamu niteliği taşıyan Esnaf Odalarına kayıtlı olan işyeri sahiplerinin çalışma alanları dahilinde iş güvenliği ve sağlığı hizmeti verilmesinin kanun gereği olduğunu söyleyen Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla Odalarına kayıtlı olan işyeri sahiplerini uyardı ve ister sürekli ister stajyer olarak yanınızda çalıştırdığınız kişilerin iş güvenliğinden ve sağlığından sorumlu olduklarını bir kez daha hatırlattı ve konunun önemine dikkat çekti.

Oda başkanı Sezgin Durmuş yayınladığı mesajında şu görüşlere yer verdi “Odamıza kayıtlı olan işyeri sahiplerinin kendileri ile birlikte yanlarında çalıştırdıklarına mutlak surette işyeri güvenliğini sağlaması ve sağlık hizmeti vermesi gereklidir. Bu konuda Oda olarak üyelerimizin talep etmesi halinde iş güvenliği uzmanları ile görüşme yapılarak bu uzmanlardan hizmet almaları sağlanacaktır. Konunun önemli olduğunun altını çiziyor ve üyelerimizin hassasiyet göstermelerini bekliyoruz” dedi.