HERKESİN BEKLEDİĞİ BÜYÜK TURNUVA BAŞLIYOR!

​​​​​​​Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediye Başkanlığı ve Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün birlikte düzenleyeceği

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediye Başkanlığı ve Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün birlikte düzenleyeceği “2. Geleneksel Voleybol” Turnuvası başlıyor.

4 Temmuz 2023 Salı günü başlayacak olan turnuvaya 2 kategoriden oluşacak. 40 Yaş üstü ve 40 yaş altı olarak belirlendi.

Geçen yıl İlkinin düzenlendiği turnuvaya katılımın fazla olması, bu yıl düzenlenecek olan turnuvaya katılımın daha da yüksek olması bekleniyor.

Turnuvaya kayıtlar Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılıyor. Kayıtlar 3 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek olup 3 Temmuz günü kura ve fikstür çekimi yapılıp 4 Temmuz Salı günü itibari ile maçlar başlayacaktır.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem ALTUN; Tüm Voleybol severleri bu heyacan dolu turnuvaya katılım sağlamaya davet ediyoruz. Sporun birleştirici gücünü güzel yaz akşamlarında Salonda eğlenceli,nefesleri kesen voleybol maçları ile dahda güzel hale getirmek istiyoruz.

AKYAZI KAYMAKAMLIĞI, AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve AKYAZI İLÇE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

2.GELENEKSEL VOLEYBOL TURNUVASI

ŞARTNAME

Turnuva iki kategoriden oluşacaktır. 40 yaş üstü (31 Aralık 1982 doğumlulardan başlayarak 1982 – 1981 – 1980...) 40 yaş altı (1 Ocak 1983 doğumlulardan başlayarak 1984 – 1985 – 1986…) olacaktır. Takımlar kadın, erkek veya karma olabilir. 40 yaş üstündeki oyuncu 40 yaş altında oynayabilir. 40 yaş altı oyuncu 40 yaş üstünde oynayamaz. Oyucu bir kategoride oynayabilir. Başvurular 3 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’de bitecektir. Kura çekimi 3 Temmuz Pazartesi günü saat 17:00 da İlçe Spor Müdürlüğünde yapılacaktır.Müsabakalar 4 Temmuz Salı günü başlayacaktır. Başvuru yapan her takım 1.000 TL. (Müsabaka Topu ve Hakem Ücreti) katılım ücretini başvuru gününe kadar teslim etmek zorundadır. Teslim etmeyen takımlar kura çekimine alınmayacaktır. Takımlar 18 kişilik liste verebilir. Sonradan ekleme ve çıkarma yapılmayacaktır. Listelerle birlikte oyuncuların nüfus kağıtlarının fotokopileri teslim edilecektir. Nüfus kağıdı fotokopisi olmayan oyuncular listeden silinecektir. Sporcuların nüfus kağıtları müsabakalar süresince yanlarında olmalı istenmesi veya itiraz durumunda göstermek zorundadır. Her oyuncu sağlık beyanını doldurup teslim edecektir. Takımlardan sorumlu 1 idareci bulunmak zorundadır. Yedek kulübesinde sorumlu kişiden ve yedek oyunculardan başkası bulunmayacaktır. Maç bitiminde veya maç esnasında seyirciler sahaya inmeyecek ve takımlar seyircilerin yaptığı olumsuz hareketlerden sorumludur. Maçlarda forma zorunludur. Formaların ön ve arkasında numara olmak zorundadır. Kıyafetler TVF yarışma talimatı 21. Maddesine uygun olacaktır. Maçlar kazanılmış 3 set üzerinden oynanacaktır. 3-0, 3-1, 3-2 gibi. Takımlar sahaya en az 6 kişi çıkacaktır. Rakipten gelen servis ile sayı alındığında dönme zorunludur. Sabit oyuncu diye bir uygulama yoktur. Libero uygulaması vardır.

AKYAZI KAYMAKAMLIĞI AKYAZI BELEDİYESİ İLÇE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ VOLEYBOL TURNUVASI KATILIM FORMU

Sakaraya Valiliği

Sakaraya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Akyazı İlçe spor Müdürlüğü’ne

SAĞLIK BEYAN FORMU

Akyazı Kaymakamlığı Akyazı Belediye Başkanlığı ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvasına katılmak istiyoruz. Herhangi bir sağlık problemim olmadığını, konuyla ilgili tüm sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu kabul ve beyan ederiz.

Bir yanlışlık veya eksik olduğunda sorumluluk takım sorumlusuna aittir.

Takım Sorumlusu:

Telefon Numarası: