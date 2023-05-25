HEM Müdürlüğü kermesine Akyazılılar ilgi gösterdi

​​​​​​​Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kermesine gösterilen ilgi HEM yöneticilerini ve öğretmenlerini sevindirdi.

Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kermesine gösterilen ilgi HEM yöneticilerini ve öğretmenlerini sevindirdi.

Çarşı içi girişine açtıkları stantta öğretmenler ve kursiyerler tarafından yapılan her türlü giyim, kuşam ve el işleri başta olmak üzere yiyecekleri satışa sunan HEM yetkilileri elde edecekleri geliri kurumlarının ihtiyaçlarını gidermek için kullanacaklarını söylediler.

Kurs öğretmenleri ile kursiyerler kendi yaptıkları eserlerini bizzat kendileri satışa sundular. Özellikli olarak Akyazılı hanımların büyük ilgi gösterdiği kermes iki gün açık kalacak.