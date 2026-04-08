Hayatını tesbih satarak kazanıyor

İşe önce mobil olarak başlayan ve Akyazı’nın her tarafını gezerek satış yapan Kudret Akman, daha sonra Ömercikler Mahallesi 8004 sokak 11/A da kiraladığı ve Arven ticaret adını verdiği işyerinde satışlarına devam ediyor ve böylece yaşamını bu davranışı ile bu işyerinde tesbih satarak kazanmaya çalışıyor.

İşyerinde damla kehribar, bufalo boynuzu, koç boynuzu, deve kemiği, Erzurum oltu, narçıl, kuka ve her çeşit ağaç grubu teşbih satan Kudret Akman, ben çocukların ve özellikle de gençlerin ağabeyi, büyüklerimin de çocukları Kudret Akman’ım. Geçimimi teşbihlerimi satarak ve alın teri dökerek helalinden kazanıyorum açıklaması yaptı.