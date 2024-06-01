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Giriş Tarihi : 01-06-2024 00:36

HALK EĞİTİMİN DOKURCUN SERGİSİ GÖZ KAMAŞTIRDI

​​​​​​​Akyazı Halk  Eğitimi Merkezi Müdürlüğü mahalle sergilerini açmaya devam ediyor.  Halk Eğitim Merkezinin 2023-2024

HALK EĞİTİMİN DOKURCUN SERGİSİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Akyazı Halk  Eğitimi Merkezi Müdürlüğü mahalle sergilerini açmaya devam ediyor.  Halk Eğitim Merkezinin 2023-2024 Öğretim Yılında Dokurcunda açmış olduğu Giyim –Üretim Kursunda üretilen birbirinden güzel el emeği göz nuru eserler  açılan sergi ile Dokurcun halkının beğenisine sunuldu.

Dokurcun sergisi Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep  Özdemir, Dokurcun’un üç Mahalle Muhtarı, Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz ve Okul Müdürleri tarafından açılışı yapıldı.

Öğretmenliğini Usta Öğretici Nagihan Toy’un yaptığı  kursa katılan Dokurcun’lu bayanların eserlerinden oluşan sergiyi gezen  kalabalık bir davetli topluluğu üretilen  eserleri çok beğendiklerini ifade ederken öğretmeni ve kursiyerleri tebrik ettiler.

Serginin gezilmesinin ardından davetlilere evlerde üretilen  yiyeceklerden  ikramda bulunuldu.

 

 
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