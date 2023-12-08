Gazeteci Mine Yıldırım misafirimizdi

A.A. Akyazı ve Karapürçek İlçe temsilcisi ve Akyazı Haber Sitesi Genel Yayın yönetmeni Gazeteci Mine Yıldırım Bizim Akyazı İnternet haber sitemize bir nezaket ziyaretinde bulundu.

A.A. Akyazı ve Karapürçek İlçe temsilcisi ve Akyazı Haber Sitesi Genel Yayın yönetmeni Gazeteci Mine Yıldırım Bizim Akyazı İnternet haber sitemize bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette gazeteciler Kenan Certel ile Salim Özyılmaz Mine Yıldırım’a ev sahipliği yaptı.

Ziyarette konuşan Mine Yıldırım, mesleğe yeni başladım. Mesleğimizde yıllarını vermiş duayen büyüklerimiz olan sizleri ziyaret edip hal hatır sormak, bilgi ve birikimlerinizden yararlanmak ve benimde gazetecilik mesleğimde neler yapmak istediğimi sizlerle paylaşmak istedim. Güzel bir sohbet oldu. Gösterdiğiniz ilgi ve yakınlık için teşekkür ediyorum dedi.

Ev sahipliği yapan Salim Özyılmaz ile Kenan Certel’de mesleğimizde yeni olmasına rağmen kısa sürede çok başarılı işlere imza attığını gördüğümüz değerli kardeşimizi ağırlamaktan memnunluk duyduk dediler ve mesleki dayanışma adına her zaman yanınızdayız mesajı verdiler.