FECİ ZADA ÖLÜ SAYISI 4’E YÜKSELDİ 

​​​​​​​D-140 Karayolu Balbalı sapağında dün akşam 23.00 sularında meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

D-140 Karayolu Balbalı sapağında dün akşam 23.00 sularında meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

54 AHV 0** plakalı otomobil sürücüsü Nihat Çakıl’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen 54 EL 3** plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobillerin içinde olan Nihat Çakıl, Murat Yılmaz ve Hacer, Burak ve İbrahim Tunca otomobillerin içinde sıkıştılar.

Kazanın haber verilmesi üzerine kaza mahalline 112 Sağlık ekibi ve Jandarma sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibi tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarıldılar.

Otomobilde bulunan Hacer Tunca’nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri diğer yaralıları Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ölüm haberleri de peş peşe gelmeye başladı. İlk olarak Nihat Çakıl’ın ölüm haberi geldi. Ardından Murat Yılmaz ve İbrahim Tunca’nın haberleri geldi ve gelen ölüm haberleri ölenlerin aile ve yakınlarını derinden üzdü.

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Burak Tunca’nın da ciddiyetini koruduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.