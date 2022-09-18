Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 18-09-2022 15:24

ETEM- ÖZLEM ÖMÜR BOYU EVET DEDİLER

​​​​​​​Aslen Alaağaç Mahallesi halkından olup Akyazı merkezde ikamet eden Demir ailesinden Erkan- Semran çiftinin yakışıklı delikanlısı Etem ile Duman ailesinden Yaşar-Meryem çiftinin güzel kızları Özlemi başgöz ettiler.

ETEM- ÖZLEM ÖMÜR BOYU EVET DEDİLER

Aslen Alaağaç Mahallesi halkından olup Akyazı merkezde ikamet eden Demir ailesinden Erkan- Semran çiftinin yakışıklı delikanlısı Etem ile Duman ailesinden Yaşar-Meryem çiftinin güzel kızları Özlemi başgöz ettiler.

Batakköylü düğün salonunda kalabalık bir davetli önünde yapılan düğün töreninde alkışlar arasında salona giren Etem- Özlem çifti ilk danslarını yaptıktan sonra takı merasimine geçildi.

Daha sonra da müzik eşliğinde sahne alan gençler geç saatlere kadar doyasıya eğlenerek genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldular.

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