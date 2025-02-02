Eski Kaymakam Yakup Güney’den Akyazılılara selam var

​​​​​​​Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan birlikte çalıştığı ve 17.09.2018/ 31.08.2023 tarihleri arasında Akyazı Kaymakamlığı yapan ve tayinen Akyazı’dan ayrılan ve şu anda Eskişehir’de Vali

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan birlikte çalıştığı ve 17.09.2018/ 31.08.2023 tarihleri arasında Akyazı Kaymakamlığı yapan ve tayinen Akyazı’dan ayrılan ve şu anda Eskişehir’de Vali yardımcısı olarak görev yapan Yakup Güney’i makamında ziyaret etti.

Birlikte çalıştıkları günlerin yad edildiği bu ziyarette Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney yapılan ziyarete teşekkür etti ve 5 yıl görev yaptığı ve güzel duyduğu ve düşüncelerle ayrılmış olduğu Akyazı’ya ve Akyazılılara selam ve sevgilerini göndermeyi ihmal etmedi.