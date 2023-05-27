Eğitimci yazar Hayati İnanç Akyazı’da gençlerle buluştu

Hukukçu, Avukat, Yayıncı, Yönetici, Denetçi, Eğitimci, Televizyon program sunucusu, TRT de “Can Veren Pervaneler” programını hazırlayıp sunan ve 1961 yılında Denizli’de dünyaya gelen

Hukukçu, Avukat, Yayıncı, Yönetici, Denetçi, Eğitimci, Televizyon program sunucusu, TRT de “Can Veren Pervaneler” programını hazırlayıp sunan ve 1961 yılında Denizli’de dünyaya gelen Hayati İnanç Cumhur ittifakı gençlik temsilcilerinin daveti ile gençlerle buluşmak için Akyazı’ya geldi. İnanç’ın Can veren pervaneler 1-2-3 ve işte geldik gidiyoruz isimlerini taşıyan kitapları bulunuyor.

Akyazı Spor salonunda gerçekleşen söyleşide eğitimci/yazar Hayati İnanç “en değerli iş insana yapılan yatırımdır” inancında olduğunu söyledi ve Akyazılı gençlerle renkli ve samimi bir sohbet yaptı. İnanç, Akyazılı gençlerin düzenlenen bu buluşmaya gösterdikleri ilgisi için de teşekkür etti.

Düzenlenen “gençlik buluşmasına” Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, Cumhur ittifakını oluşturan partilerin ilçe başkanları ve gençlik kolları üyeleri ile kalabalık bir davetli katıldı.

Söyleşi sonrası belediye başkanı Bilal Soykan eğitimci/ yazar Hayati İnanç’a hediye takdiminde bulundu.