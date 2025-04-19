Don zararı beklenenin üzerinde

11-12 ve 13 Nisan günlerde yaşadığımız don olayının zarar boyutları her geçen gün artıyor ve beklenenin üzerinde olduğu görülüyor.

İlk belirlemelere göre zarar Akyazı’da en az 400 milyon lira

11-12 ve 13 Nisan günlerde yaşadığımız don olayının zarar boyutları her geçen gün artıyor ve beklenenin üzerinde olduğu görülüyor.

Don, tüm meyve ve sebzelerde olduğu gibi fındık ürününü de fena vurdu. Don olayının yaşandığı gecenin hemen sabahından itibaren sahaya inen Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, o günden beri sahada çalışıyor olmalarına rağmen donun yaptığı tahribatı henüz tam olarak belirleyememiş durumda.

Don Akyazı’da en fazla fındık ürününü vurdu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri şu ana kadar 18 mahallede 20 bin dekar fındık bahçesinde yaptıkları inceleme neticesinde ortalama olarak yüzde 50, bazı yerlerde de yüzde 60 civarında hasar meydana geldiğini belirlediler.

İnceleme yapmakta olan ekipler bugüne kadar sahada yaptıkları inceleme neticesinde Akyazı’da 400 milyon civarında bir maddi kaybın olduğunu ifade ediyorlar.

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğünün bütün elemanları ile yaptığı saha çalışmalarına İlçe Ziraat Odası başkan ve çalışanlarının yanı sıra TARSİM Bölge Müdürü Erkan Karakuş’ta ekiplerin çalışmalarına eşlik ediyor.