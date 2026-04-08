DEMİRTAŞ AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

İlçemiz Konuralp Mahallesi halkından merhum Fazlı Demirtaş'ın oğlu ,Sinan ve Abdurrahman Demirtaş'ın babaları, Ahmet, merhum Muhittin, Yılmaz ,Osman, Abdullah, Fuat ve Fatih Demirtaş'ın kardeşleri, Mustafa Demirtaş vefat etti.

Cenazesi Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip Merkez Aile mezarlığına defnedildi.

Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. BİZİM AKYAZI

Taziye : Abdurrahman DEMİRTAŞ 0543 867 9099

Ahmet DEMİRTAŞ 05322969586

Abdullah DEMİRTAŞ 0 535 866 91 35