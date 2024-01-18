CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI:YUSUF ALEMDAR AK PARTİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerinde yarışacak, aralarında Ankara ve İzmir’in de bulunduğu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerinde yarışacak, aralarında Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 17’si büyükşehir 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklladı.

Pazar günü yapılması planlanan ancak Pençe Kilit Harekâtı'nda PKK ile çıkan çatışmada 9 askerin daha yaşamını yitirmesi nedeniyle ertelenen AKP’nin aday tanıtım toplantısı Ankara'da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kamuoyunun Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin aday gösterileceği kulislerde konuşulurken sürpriz bir şekilde Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan adayları açıklarken yaptığı açıklamada, “7 Ocak'ta İstanbul'da 26 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızı paylaştık. Bugün de büyükşehirlerimizin kalanlarını ve il belediye başkan adaylarımızı açıklıyoruz. Böylece Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan

dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adayımızı ilan etmiş oluyoruz" dedi.

Erdoğan, Cumartesi gününden itibaren İstanbul’dan başlayarak ilçe adaylarının tanıtımlarının yapılacağını da söyledi.