CUMA NAMAZINDA YAĞMUR DUASI

Dünyamız, özellikle Yurdumuz son yılların en sıcak ve kurak mevsimini yaşarken tarımda yaşanacak verimsizlik şimdiden alarm veriyor.

Dünyamız, özellikle Yurdumuz son yılların en sıcak ve kurak mevsimini yaşarken tarımda yaşanacak verimsizlik şimdiden alarm veriyor. Kar yağmadı, Yağmurlar yağmıyor. Barajlarda su kalmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı başkanlığının bu Cuma günü tüm müftülüklere bir yazı göndererek Cuma namazında “Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız” konulu hutbe okunması ve yağmur duası yapılmasını istedi.

Akyazı ‘daki camilerimizin tamamında yağmur duası yapılırken vatandaşlarımız Darul-Kurra Camiinde Cami İmam hatibi Mehmet Yıldız yönetiminde yağmur duası yaptı ve ellerini rahmet ve bereket temennisi ile yere doğru açtı.

Yapılan bu yağmur duası ülkemizde yıllardan beri çıkarılan orman yangınlarını, maden arama bahanesi ile katledilen ve talan edilen ormanlarımızı akla getirdi.