Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 21-01-2023 01:46

CUMA NAMAZINDA YAĞMUR DUASI

Dünyamız, özellikle Yurdumuz son yılların en sıcak ve kurak mevsimini yaşarken  tarımda yaşanacak verimsizlik şimdiden alarm veriyor. 

CUMA NAMAZINDA YAĞMUR DUASI

Dünyamız, özellikle Yurdumuz son yılların en sıcak ve kurak mevsimini yaşarken  tarımda yaşanacak verimsizlik şimdiden alarm veriyor.  Kar yağmadı, Yağmurlar yağmıyor. Barajlarda su kalmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı başkanlığının bu Cuma günü tüm  müftülüklere bir yazı göndererek  Cuma namazında “Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız”  konulu hutbe okunması ve yağmur duası yapılmasını istedi.

Akyazı ‘daki camilerimizin tamamında yağmur duası yapılırken vatandaşlarımız Darul-Kurra Camiinde Cami İmam hatibi Mehmet  Yıldız yönetiminde yağmur duası  yaptı ve ellerini rahmet ve bereket temennisi ile yere doğru açtı.

Yapılan bu yağmur duası ülkemizde yıllardan beri çıkarılan orman yangınlarını, maden arama bahanesi ile katledilen ve talan edilen ormanlarımızı akla getirdi.

 

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