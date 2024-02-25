ÇIVKIN VE TRAVACI AİLELERİ EVLATLARINI BAŞGÖZ  ETTİLER AKRABA OLDULAR

​​​​​​​Akyazı’nın sevilen Eğitimcilerinden Konuralp Anadolu Lisesi Fizik öğretmeni Çoşkun - Vahide Çıvkın Çiftinin güzel kızları Verda ile

Akyazı’nın sevilen Eğitimcilerinden Konuralp Anadolu Lisesi Fizik öğretmeni Çoşkun - Vahide Çıvkın Çiftinin güzel kızları Verda ile Mehmet- Melek Travacı çiftinin yakışıklı delikanlısı bu gece Batakköylü düğün salonunda kalabalık bir davetli katılımı ile yapılan muhteşem bir törenle hayatlarını birleştirdiler.

Bu düğünle akraba olan her iki aile büyükleri gece boyunca mutluluklarını paylaşmak üzere düğüne katılan davetlilerle yakından ilgilenerek mükemmel bir ev sahipliği yaptılar.

Düşünde genç çiftlerin Nikahı Belediye evlendirme memuru Samiye Kafadar tarafından kıyıldı.

Nikah sonrası ilk danslarını yapan çiftlere daha sonra da arkadaşları eşlik edince çok hoş bir görüntü oluştu.

Takı töreninde kuyruk uzayınca bir süre beklemek zorunda kalan gençler gecenin bundan sonraki bölümünde vur patlasın çal oynasın misali doyasıya oynadılar arkadaşlarının gecelerine renk kattılar.

BİZİM AKYAZI Genç çiftleri ve ailelerini tebrik eder , kuracak oldukları yeni yuvalarında sağlık, mutluluk ve huzurlu bir hayat sürdürmelerini diler.