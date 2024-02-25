Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 25-02-2024 23:38

ÇIVKIN VE TRAVACI AİLELERİ EVLATLARINI BAŞGÖZ  ETTİLER AKRABA OLDULAR

​​​​​​​Akyazı’nın  sevilen Eğitimcilerinden Konuralp Anadolu Lisesi Fizik öğretmeni  Çoşkun - Vahide  Çıvkın Çiftinin güzel kızları Verda ile

ÇIVKIN VE TRAVACI AİLELERİ EVLATLARINI BAŞGÖZ  ETTİLER AKRABA OLDULAR

Akyazı’nın  sevilen Eğitimcilerinden Konuralp Anadolu Lisesi Fizik öğretmeni  Çoşkun - Vahide  Çıvkın Çiftinin güzel kızları Verda ile Mehmet- Melek  Travacı çiftinin yakışıklı delikanlısı  bu gece Batakköylü  düğün salonunda kalabalık bir davetli katılımı ile yapılan muhteşem bir törenle hayatlarını birleştirdiler.

Bu düğünle akraba olan her iki aile büyükleri gece boyunca mutluluklarını paylaşmak üzere düğüne katılan davetlilerle yakından ilgilenerek  mükemmel bir ev sahipliği yaptılar.

Düşünde genç çiftlerin Nikahı Belediye evlendirme memuru Samiye Kafadar tarafından kıyıldı.

Nikah sonrası ilk danslarını yapan çiftlere daha sonra da arkadaşları  eşlik edince  çok hoş bir görüntü oluştu.

Takı töreninde kuyruk uzayınca  bir süre beklemek zorunda kalan  gençler  gecenin bundan sonraki bölümünde vur patlasın çal oynasın misali doyasıya oynadılar arkadaşlarının gecelerine renk kattılar.

BİZİM AKYAZI  Genç çiftleri  ve ailelerini  tebrik eder , kuracak oldukları yeni yuvalarında sağlık, mutluluk ve huzurlu bir hayat sürdürmelerini diler.

 

 
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