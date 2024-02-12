CHP Akyazı’dan haber sitemize ziyaret

​​​​​​​CHP İlçe Başkanı Mustafa Sağır beraberinde yönetim kurulu üyeleri Erdal Özsar, Eyüp Yıldıztaş, Mehmet Kılıçkeser ve Kadın Kollarından Sevil İltaş Çelikbaş olduğu

CHP İlçe Başkanı Mustafa Sağır beraberinde yönetim kurulu üyeleri Erdal Özsar, Eyüp Yıldıztaş, Mehmet Kılıçkeser ve Kadın Kollarından Sevil İltaş Çelikbaş olduğu halde Bizim Akyazı internet haber sitemize bir nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyaret esnasında konuşan CHP İlçe Başkanı Mustafa Sağır, açıkladıkları adayları ile birlikte sahaya indiklerini ve seçim çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi ve gittiğimiz yerlerde birlikte olduğumuz hemşerilerimizden açıkladığımız adayımızla ilgili çok olumlu dönüşler aldık. Bu da bizim çalışma şevkimizi arttırdı ve biz de o şevkle indiğimiz sahada ziyaretlerini yaptığımız hemşerilerimize yapacaklarımızı ve Akyazı’mızla ilgili projelerimizi anlatıp kendilerinden bizleri desteklemelerini istiyoruz. Seçime katılan adayların ve parti yetkililerinin kırmadan dökmeden, birbirlerine saygılı davranarak seçim çalışmalarını sürdürmeleri en büyük temennimizdir dedi ve Bizim Akyazı başta olmak üzere yerel internet haber sitelerine ve yazılı basına teşekkür etti.

Gazeteci Salim Özyılmaz’da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kendilerine başarı diledi.