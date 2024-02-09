CHP Akyazı’da Sezgin kesinleşti

​​​​​​​CHP Akyazı ilçe yönetimi Mustafa Sağır’ın başkanlığında toplandı. 31 Mart seçiminde partilerinden gösterecekleri adayın da açıklandığı bu önemli toplantıya Parti Meclisi üyesi ve Yerelden Sorumlu

CHP Akyazı ilçe yönetimi Mustafa Sağır’ın başkanlığında toplandı. 31 Mart seçiminde partilerinden gösterecekleri adayın da açıklandığı bu önemli toplantıya Parti Meclisi üyesi ve Yerelden Sorumlu Başkan yardımcısı Ecevit Keleş ile CHP’nin Sakarya Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Azize Çeroğlu ile birlikte yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri tam kadro halinde katıldı.

Aday Hayrettin Sezgin oldu

Yapılan bu toplantıda, Mart 2024 ayı sonu yapılacak olan mahalli seçimlerde partilerinden diş hekimi Hayrettin Sezgin’in Akyazı belediye başkan adayı olacağı da açıklandı ve açıklanan isim kamuoyuyla paylaşıldı.

Çok çalışacağız

CHP’nin belediye başkan adayı olarak açıkladığı diş hekimi Hayrettin Sezgin’de toplantıda bir konuşma yaparak şunları söyledi “ Seçim gününe kadar Akyazı’da girilmedik cadde ve sokak, sıkılmadık el bırakmamak için hep birlikte çok çalışacağız”

CHP Parti Meclisi üyesi ve yerelden sorumlu başkan yardımcısı Ecevit Keleş ve Sakarya Büyükşehir belediye başkan adayı Azize Çeroğlu’da konuşmalarında Sakarya genelinde başarılı olmak ve belirlenen hedefe ulaşabilmek için el birliği içinde çalışmamız gerek dediler ve tüm CHP’lileri başlattıkları çalışmalarına katkı sunmaya davet ettiler.