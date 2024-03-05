Camiler ramazana hazır

10 Mart’ı 11 Mart’a bağlayan kalkılacak olan sahurla birlikte 11 Mart Pazartesi günü başlayacak olan mübarek ramazan ayı münasebetiyle Akyazı’da ki camilerde temizlik harekatı başlatıldı.

10 Mart’ı 11 Mart’a bağlayan kalkılacak olan sahurla birlikte 11 Mart Pazartesi günü başlayacak olan mübarek ramazan ayı münasebetiyle Akyazı’da ki camilerde temizlik harekatı başlatıldı.

Dernek yöneticileri, cami imam hatipleri ve diğer çalışanlar tarafından başlatılan temizlik çalışmaları ile camiler ramazan münasebetiyle pırıl pırıl hale getiriliyor.

Temizlik çalışması başlatılan bir camide sanayi sitesinde içinde bulunan “sanayi camisi” oldu. Sanayi Sitesi Koruma ve Yaşatma Derneği başkanı Ömer Çetin Sarı ve yönetimi ile cami imam hatibi işbirliğiyle cami içinde dışında başlatılan temizlik çalışması tamamlanmak üzere. Dernek başkan ve yönetimi ayrıca cami içi ve dışı temizliğinin dışında şadırvan ve lavaboların temizliğinin yanı sıra cami önündeki kaldırımın yenilenmesi ve engelli rampası yapımı ile de çalışmalarını sürdürdü.

Dernek başkanı Ömer Çetin Sarı, sanayi sitemiz içinde bulunan camimizin genel temizliğini yaptık ve gördüğümüz eksiklerini de imkanlarımız ölçüsünde giderdik. Dün olduğu gibi bugün de yarında bu tür çalışmalarımız aralıksız bir şekilde tarafımızdan devam ettirilecektir dedi.