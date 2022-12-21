Büyük Birlik Partisi Akyazı teşkilatı Vali Kaldırım’ı ziyaret etti

​​​​​​​Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Serdar Apaydın, Tuncay Tukat, Ferhat Yılmaz ve Coşkun Çilingir’i de yanına alarak Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ı

Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Serdar Apaydın, Tuncay Tukat, Ferhat Yılmaz ve Coşkun Çilingir’i de yanına alarak Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ı makamında ziyaret etti.

Karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı ziyarette BBP Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu Vali Kaldırım’a kendisi için özel yaptırılmış olan el yapımı bir fotoğraf hediye etti.

Vali Kaldırım yapılan ziyaret ve hediye edilen fotoğraf için BBP Akyazı İlçe başkanı ve yönetimine, BBP Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu’da kendilerini kabul eden Vali Kaldırım’a teşekkür etti.