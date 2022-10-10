BU KADARINA PES DOĞRUSU ! DİREK KESİP KABLOLARI ÇALDILAR

​​​​​​​Akyazı Küçücek Mahallesinde hırsızlar eski top sahasında bulunan ağaç Elektrik direğini kesip kabloları çalıp kayıplara karıştılar

Akyazı Küçücek Mahallesinde hırsızlar eski top sahasında bulunan ağaç Elektrik direğini kesip kabloları çalıp kayıplara karıştılar

Edinilen bilgilere göre Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesindeki hırsız veya hırsızlar eski top sahasında bulunan ağaç Elektrik direğini kesim motoruyla kesip direklerdeki kabloları keserek çalıp kayıplara karıştılar. Durumu fark eden vatandaşlar durumu Jandarmaya bildirdiler.

Olay yerine gelen Jandarma olay yeri ekipleri hırsızlığın gerçekleştirildiği top sahasına gelerek inceleme yaparken hırsız veya hırsızları yakalama çalışması başlattılar