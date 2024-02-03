BU BAŞARI AYAKTA ALKIŞLANIR “AKYAZI KIZILAY TÜRKİYE 2. Sİ”

​​​​​​​Kızılay Genel Merkezi tarafından yayınlanan 2023 yılı istatistik raporuna göre Akyazı Kızılay’ı şubeler arasında Türkiye ikincisi oldu.

Kızılay Genel Merkezi tarafından yayınlanan 2023 yılı istatistik raporuna göre Akyazı Kızılay’ı şubeler arasında Türkiye ikincisi oldu.

Hazırlanan istatistik raporunda şubelerin 2023 yılının tamamında Türkiye genelindeki etkili faaliyetler ile toplumsal dayanışma gayretleri dikkate alındı.

Kasım ve Aralık aylarında Türkiye birinciliğini kaptırmayan Akyazı Kızılayı yıl içinde müthiş rekabete girdiği Kızıltepe Kızılay Şubesine yıl toplamında geride kaldı ama Türkiye ikincisi olma gibi bir başarıyı ilk kez yakalamış oldu.

Kızılay Genel Merkezinin açıkladığı raporda Kızıltepe Türkiye Birincisi olurken İstanbul Kağıthane Kızılay Şubesi de Türkiye üçüncüsü oldu.

Kızılay Genel Merkezi değerlendirmeleri İl Merkezi. İlçe Şubeleri ve temsilcilik olmak üzere üç kategori ü<erinden yapıyor.

HEDEFİMİZ TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ

Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu 2023 yılında Türkiye 2.si olduk. Hedefimiz 2024 yılında Türkiye Birincisi olmaktır. Dedi. Birincioğlu Açıklamasına şöyle devam etti. “ Genel Merkezimiz puanlamayı iyi uygulama, etkinlik, proje ve haber syılarını dikkate alarak yapmaktadır. Görüldüğü gibi son kıstas haber sayısı ile ilgilidir. Bize çalışmalarımızda destek veren Akyazı ve Sakarya Basınına teşekkür etmeyi tarihi görev sayarım”