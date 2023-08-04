Bozbeyi sporlu Karatecilerden 2 Madalya

28-30 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Hidayet Türkoğlu spor kompleksinde düzenlenen Uluslararası Marmara CUP turnuvasına Karate Federasyonu milli takımı adına katılan

28-30 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Hidayet Türkoğlu spor kompleksinde düzenlenen Uluslararası Marmara CUP turnuvasına Karate Federasyonu milli takımı adına katılan Akyazı Bozbeyi spor kulübü sporcularından Ayşen Saner 2 nci oldu ve gümüş madalya kazandı. Yine aynı turnuvada aynı takımdan Sare Kaya’da 3. cü oldu ve bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Saner ve Kaya’nın antrenörü Sezai Yolcuoğlu, sporcularımı tebrik ediyorum. Bu turnuvada çok başarılı maçlar çıkardılar. Elde edilen bu başarı çok çalışmanın bir ürünüdür dedi ve kendilerine maddi manevi destek verenlerle sporcuların ailelerine teşekkür etti.