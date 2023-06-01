BİLGİ YARIŞMASININ GALİBİ KONURALP İLKOKULU

Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda her yıl geleneksel olarak ilkokul 4. sınıfa devam eden öğrenciler arasında yapılmakta olan Akyazı’daki bilgi yarışması finalleri bugün yapıldı. 30 Mayıs Salı günü 4 gurupta yapılan

Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda her yıl geleneksel olarak ilkokul 4. sınıfa devam eden öğrenciler arasında yapılmakta olan Akyazı’daki bilgi yarışması finalleri bugün yapıldı. 30 Mayıs Salı günü 4 gurupta yapılan İlk elemede guruplarında ilk ikiye giren 8 okulun yarışması oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Şerbetçi koordinatörlüğünde yapılan Bilgi yarışmasında Konuralp, Madanoğlu, Kabakulak, Küçücek, Mehmet Soykan, Karaçalılık, Vakıf ve Şehit Halil Üleç İlkokulları birincilik için yarıştılar.

Jüri üyeliklerini Ferit Ele, Salim Bugiç, Murat Tufan, Sunuculuğu Halime Nur Demircan, Bilgisayarda soruları yönlendiren Yaşar Genç’in yaptığı ve Kız İmamhatip salonunda yapılan yarışmada elemelerde olduğu gibi finalde de Türkçe’den 4, Matematiktan 4, Fen Bilgisinden 3, Sosyal bilgisinden 3, İngilizceden 2, Din Kültüründen 2 ve genel kültürden 2 soru olmak üzere soru soruldu.

Yarışmanın sürpriz okulu Kabakulak İlkokulu yarışmayı uzun süre götürdü. Ancak bir soruda takılınca 20 soru sonunda Kabakulak ve Konuralp İlkokulları 18 doğru cevapla berabere bitirdiler.

17 Soruyu doğru cevaplayan Mehmet Soykan yarışmanın 3. sü oldu.

Birincinin belirlenmesi için yedek sorulara geçildi. Her iki okul arasındaki çekişme burada da devam etti. Eşitlik ancak 7. Soruda bozuldu. 27. Soruyu doğru cevaplandıran Konuralp İlkokulu evvelki yıl da olduğu gibi Bilgi yarışmasında birinci olmayı başardı.

Yarışmada dereceye giren okullara başarı belgesi, madalya ve para ödüllerini sınıf öğretmenleri, okul müdürlerinin elinden aldı.

Bilgi yarışması dereceye giren okul öğrencileri ile çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.