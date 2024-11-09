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Belediyeden emekli olan personel İki Mahalle Muhtarından plaket

Akyazı Güncel 44 OKUNMA

Belediyeden emekli olan personel İki Mahalle Muhtarından plaket

Belediyeden emekli olan personel İki Mahalle Muhtarından plaket 8 KASIM 2024 Akyazı belediyesinden emekli olan Fadıl Arık, Hastane Mahalle Muhtarı Şenol Yazıcı ve Yunus Emre Mahalle Muhtarı Ali İhsan Yıldırım tarafından plaketle ödüllendirildi. Her iki mahalle muhtarı özverili çalışmaları ve dürüstlüğü ile gönüllerimize yerleşen belediyeden emekli olan Fadıl Arık’a hem kendi adlarına hem de mahalle sakinleri adına teşekkür ettiklerini söylediler ve hazırladıkları teşekkür plaketlerini kendisine verdiler.

Akyazı belediyesinden emekli olan Fadıl Arık, Hastane Mahalle Muhtarı Şenol Yazıcı ve Yunus Emre Mahalle Muhtarı Ali İhsan Yıldırım tarafından plaketle ödüllendirildi. Her iki mahalle muhtarı özverili çalışmaları ve dürüstlüğü ile gönüllerimize yerleşen belediyeden emekli olan Fadıl Arık’a hem kendi adlarına hem de mahalle sakinleri adına teşekkür ettiklerini söylediler ve hazırladıkları teşekkür plaketlerini kendisine verdiler.