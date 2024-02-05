BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ MEYDAN YARIŞI BAŞLADI

​​​​​​​31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçime katılacak olan siyasi partiler bir taraftan belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışırken, belirlenen ve açıklanan belediyle başkan adayları da ekipleri

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçime katılacak olan siyasi partiler bir taraftan belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışırken, belirlenen ve açıklanan belediyle başkan adayları da ekipleri ile birlikte meydanlara inip çalışmalarını başlattılar.

Yerel seçimlere Ak Parti şu anda belediye başkanlığı görevini yürüten Bilal Soykan’la devam kararı alıp ismi kamuoyuyla paylaşırken, ana muhalefet partisi de bu seçime adaylığı kesinleşen açıklanması an meselesi olan diş hekimi Hayrettin Sezgin’le girmeye hazırlanıyor.

Yeniden Refah Partisi de 2014- 2019 yılları arasında Ak Partiden belediye başkanı seçilen Hasan Akcan’ı bu seçimde partisinden başkan adayı gösterdi.

Büyük Birlik Partisinin belediye başkan adayı Osman Karaoğlan olurken, Saadet Partisinin adayı ise eski İlçe başkanları Şeref Tan olduğu açıklandı.

Aday çıkarıp çıkarmayacakları, çıkarmamaları halinde hangi adayı destekleyecekleri konusunda Gelecek, Deva ve İYİ Partiden henüz ses seda çıkmadı ve bir açıklamada gelmedi.