BBP’Sİ AKYAZI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KARAOĞLAN MEYDANLARA İNDİ

​​​​​​​Büyük Birlik Partisi’nin Akyazı Belediye Başkan adayı Osman Karaoğlan bugün 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli seçimleri için start verdi. Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan öğle namazı çıkışında

Büyük Birlik Partisi’nin Akyazı Belediye Başkan adayı Osman Karaoğlan bugün 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli seçimleri için start verdi. Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan öğle namazı çıkışında taraftarları ile bir araya gelerek Parti binasına kadar olan güzergahı kalabalık bir gurupla yürüyerek geçti. Ve yol güzergahında karşılaştığı vatandaşları selamladı.

Parti binasındaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

Parti binası önünde kalabalık bir gurup kendisini sloganlar ve meşalelerle karşıladı. Havanın yağışlı olmasına rağmen kendisini bekleyen destekçilerine teşekkür eden Karaoğlan yaptığı konuşmasında oldukça duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı. Karaoğlan konuşmasını şöyle sürdürdü.

“Allah nasip eder bu görevi bizlere tevdi ederseniz yarım kalan işleri Akyazı’da yapacağız. Uzun zamandan beyi Akyazı Belediyeciliği olarak hizmette çok geri kalmış bir ilçe olduk. Diğer ilçelere nazaran daha çok geri kaldık. Ama biz bunu Allah’ın izniyle beraber sizlerle başaracağız. Ben Akyazı’da halkın aklıyım. Herkes birebir tanıdıklarına, herkes birebir ailelerine, herkes birebir dağa taşa inşallah Büyük Birlik Partisini, Osman Karaoğlan’ı yazar. Ben de sizlere hizmet vermekten onur duyarım. İnanın ben 24 saatin 20 saatini sizlerle beraber geçireceğim.

Bu duygu dolu anları yaşamamıza sebep olan inanın sizlere hizmet verme aşkıdır. Yani Benim Belediye Başkanı olup olmamam hiç önemli değildi ama Akyazı’da bu güne kadar yapılamayanlar bizi bu yola itikledi. Yapılanlar yanlış, yapılamayanlar eksikler çok fazla olduğu için bu yola çıktık, çoluk çocuğumuzun rızasını aldık. Allah’ın da rızası olursa inşallah 31 Martta Akyazı Belediye Başkanı olarak sizlere hizmet vereceğiz.

Bu arada bu görevi bana tevdi eden Akyazı’lı Yasin Kardeşim, İlçe Başkanım, İl Başkanım, Genel Merkezden sayın genel başkanım bizlere büyük bir teveccüh gösterdiler, sizlerin huzuruna çıkardılar. Biz de onların vermiş olduğu bu görevi onlara ihanet etmeden adam gibi yapacağız Alperenlerle beraber. Tekrar katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kocaeli’nden gelen misafirlerimiz var, İlden gelen misafirlerimiz var katıldıkları için hepsine teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun. Diyerek sözlerini tamamladı.

Karaoğlan’dan önce BBP İlçe Başkanı Naim Yolcu, Sakarya İl Başkanı Cengiz Bayır ve BBP’si MKYK üyesi Yasin KOBAL da birer konuşma yaparak Osman Karaoğlan’a tam destek verdiklerini ifade ettiler.

Daha sonra Partililer Parti binasına çıktılar. Karaoğlan burada Partililerin teker teker tebrik ve başarı dileklerini kabul etti.