BAYRAKTAR'DAN ZİYARETLER

Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu başkanı Ali Şener Bayraktar, beraberinde Meclis başkanı Vedat Böcek ve Genel Sekreter Adem Tevfikismailoğlu olduğu halde

Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu başkanı Ali Şener Bayraktar, beraberinde Meclis başkanı Vedat Böcek ve Genel Sekreter Adem Tevfikismailoğlu olduğu halde MHP ve İYİ Parti İlçe başkanlıklarına giderek birer ziyaret gerçekleştirdi.

Bayraktar ve beraberindekiler ilk ziyaretlerini İYİ Parti İlçe başkanlığına yaptı. İlçe başkanı Fatih Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bayraktar ve beraberindekiler ziyarette Tarım, Ticaret, Sanayi ve İlçeyle ilgili konular üzerinde görüş alışverişinde bulundular.

Bayraktar ve ekibi daha sonra MHP İlçe başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ve Belediye Meclis üyesi Ergün Öztürk bu ziyarette ev sahipliği yaptı.

Ali Şener Bayraktar, ziyaretlerinin geçtiğimiz aylarda yaptıkları seçimli genel kurul sonrası bize ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerini ileten MHP ve İYİ Parti İlçe başkanları ile Yönetimine iade-i ziyaret olduğunu söyledi. Ziyarette Akyazı’nın gelişimi, tarımı, ticareti ve sanayisini konularını söyledi ve ev sahipliği yapan İlçe başkanları ile ziyarette hazır bulunanlara teşekkür etti.

MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu ve İYİ Parti İlçe başkanı Fatih Çakmak da Borsa başkan ve yöneticilerini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve ziyaret için teşekkür ettiler.