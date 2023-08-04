Batakköy Cami kursiyerleri Gönüllerince Eğlendiler

​​​​​​​Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 3 Temmuz 2023 günü yurt genelinde başlatılan ve 6 hafta devam edecek olan yaz kuran

kurslarında artık sona geliniyor.

Kurslarını sürdüren tüm camilerde kuran-ı kerim okumayı ve dini bilgileri öğrenmeye çalışan kursiyerler cami derneklerinin desteğinde imam hatipler tarafından 3 Temmuz gününden beri sürmekte olan yaz kuran kursunun daha neşeli olması ve kursiyerlerin bir günlüğüne de olsa kurs atmosferinden çıkmalarını sağlamak amaçlı olarak çeşitli etkinlikler düzenlemesi kursiyerleri olumlu yönde etkilediği görülüyor.

Din görevlisi Numan Avcı’nın gözetiminde Şerefiye Mahallesine giderek piknik yapan kursiyer çocukları piknik alanında ziyaret eden İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, 4-6 yaş aralığında kursa gelen çocuklar Müftülüğümüzden izni alınarak hocaları ile birlikte yakınlarında bulunan camilere gezi düzenlemeleri o yaştaki çocuklar üzerinde olumlu izler bırakıyor dedi ve açılan kursların bu yıl ki temasının “yazımda kardeşlik var” “ bu yaz gönlüne kuran-ı yaz” olduğunu söyledi. Müftü Demir, çocuklarını kurslara gönderen Velilere ve Cami görevlilerine teşekkür etti.

Batakköy Mahallemizdeki camimizde açtığımız kursa katılan çocuklarımız bugün Şerefiye Mahallemize gelerek hoşça vakit geçirdiler ve çeşitli oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendiler diyen Müftü Kamil Özcan Demir, çocukları bir müddet izledikten sonra Akyazı’ya geri döndü.