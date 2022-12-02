Başkan Soykan’ın eşi Dilek Özel Çocukların Annelerine kurs veriyor

​​​​​​​Özel çocuklar için hem Devlet tarafından hem de özel sektör tarafından açılan çeşitli eğitim ve rehabilitasyon merkezleri var.

Özel çocuklar için hem Devlet tarafından hem de özel sektör tarafından açılan çeşitli eğitim ve rehabilitasyon merkezleri var. Akyazı Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezide özel merkezlerden sadece biri.

Yalnız bu eğitim merkezinin diğerlerinden ayıran bir farkı var. O da, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bu merkezin hemen yanı başında mesleki kurs açması.

Eğitmek ve rehabilite etmek için özel çocukları ile birlikte merkeze gelen anneler çocuklarını beklerken HEM tarafından açılan bu kursta usta öğreticilerinin nezaretinde çeşitli konularda el becerilerini geliştiriyorlar ve bilmedikleri konularda da bilgi sahibi oluyorlar. Böylece zamanın nasıl geçtiğini de fark edemiyorlar.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın çalışkan ve işinde de çok başarılı eşi Dilek Soykan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan bu kursta usta öğretici olarak görev yapıyor.

Dilek Soykan aynı yerde ikinci kez usta öğreticilik yapıyor. İlk yılında özel çocukların annelerine deri çanta ve aksesuar üzerinde bildiklerini öğretirken, ikinci yılında ise bu defa kırk yama konusunda özel anneleri bilgilendirme uğraşı veriyor.

Dilek Soykan’ın 24 özel anne kursiyeri var. İki gruba ayırdığı kursiyerlerin ilkine 09.00-11.00 saatleri arasında, diğer gruba ise 11.00-13.00 saatleri arasında kurs veriyor. Bu durumdan hem usta öğretici Dilek Soykan, hem de özel çocukları eğitim ve rehabilite hizmeti alırken iki saatimiz boş geçmiyor, bu boşlukta bizde değerli öğretmenimizden aldığımız bilgilerle bilmediğimiz konularda bilgi sahibi oluyoruz diyen anneler de memnunlar.

Dilek Soykan, iki yıldan beri sürdürmekte olduğu usta öğreticilik görevini severek yapıyor. İki yıllık çalışmasında birçok özel anneye verdiği bilgiler ve kazandırdığı el becerileri ile o annelerin daha verimli hale gelmesinde katkı sahibi oluyor. Bu durumdan Dilek Soykan da özel annelerde çok memnunlar ve mutlular.