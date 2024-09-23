Başkan Soykan Dünya Şampiyonunu ağırladı

​​​​​​​Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Gençler 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Akyazılı Milli Sporcu Seymen Özbaş’ı makamında ağırladı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Gençler 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Akyazılı Milli Sporcu Seymen Özbaş’ı makamında ağırladı.

Akyazılı Milli Bilardocu Seymen Özbaş, Fransa'nın Blois kentinde düzenlenen Gençler 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda Güney Koreli rakibini yenerek Dünya Şampiyonu oldu. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan tarihi bir başarıya imza atan Milli Sporcu Seymen Özbaş’ı ve ailesini makamında ağırlayarak genç sporcuyu tebrik etti.

Seymen’in başarısı ile gurur duyduklarını ifade eden Başkan Soykan, “Gençler 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan hemşehrimiz Seymen Özbaş kardeşimizi babası Ferhat Özbaş ve kardeşi Eymen Özbaş ile birlikte belediyemizde ağırladık. Tarihi başarısı ile bizleri gururlandıran Seymen kardeşimizi bir kez daha kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Dünya şampiyonlarının yetiştiği Akyazı’mızdan inşallah nice şampiyonlar daha çıkacaktır” dedi.

Seymen Özbaş’ın minik kardeşi Eymen’in de bilardo konusunda çok yetenekli olduğunu söyleyen Başkan Soykan, “ 8 yaşındaki minik kardeşimiz de aynı ağabeyi Seymen gibi çok yetenekli. İnşallah onun da ileride şampiyonluklarına şahit oluruz” şeklinde konuştu.