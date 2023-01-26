Balcı’ya Atabek’ten ziyaret

​​​​​​​AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı’yı federasyonun

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı’yı federasyonun Ankara’daki genel merkezinde ziyarette bulundu.

Balcı, Atabek’in yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirirken, “Sayın milletvekilimiz ile gerek ülkemiz gerekse Sakarya üzerine sohbet ederken, fırıncı esnafımızın yaşadığı sorunları ve beklentilerimizi kendisine de ilettik” dedi. Milletvekili Atabek, gerek ülke gerekse Sakarya üzerine yaptıkları sohbetin faydalı olduğunu belirterek, Balcı’ya teşekkür etti.