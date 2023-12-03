ASAKYAZISPOR ZİRVEYİ SAĞLAMLAŞTIRDI

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör Akyazı temsilcisi gurup lideri As Akyazıspor, en yakın takipçisi Arifiye Doğanspor'u

Sakarya Süper Amatör Akyazı temsilcisi gurup lideri As Akyazıspor, en yakın takipçisi Arifiye Doğanspor'u deplasmanda Burak Şahin ve Hakan Soylu’nun kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti.

Sakarya Süper Amatörde Akyazı’yı temsil eden ve Bal ligini hedefi olan gurup lideri As Akyazıspor bugün saat 14.00’te Arifiye stadında lig ikincisi olan Arifiye Doğanspor'a konuk oldu.

As Akyazıspor Karşılaşmanın ilk yarısını Burak Şahin ve Hakan Soylu'nun kaydettiği gollerle 2-0 önde kapadı.

Maçın 2.yarısında Arifiye Doğanspor Oğuz’un ayağından bir gol bularak durumu 2-1’e taşısa da kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Lider As Akyazıspor Arifiye Doğanspor’u deplasmanda 2-1 yenerek puanını 25’e çıkararak liderlik koltuğunda oturmaya devam etti