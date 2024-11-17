ASAKYAZISPOR PAMUKOVASPOR MAÇINDA GOL SESİ ÇIKMADI 0-0

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör ligin güçlü iki takımı As Akyazıspor İle Pamukovaspor Akyazı Sahasında karşılaştılar. Oldukça zevkli ve çekişmeli geçen denk kuvvetlerin

Sakarya Süper Amatör ligin güçlü iki takımı As Akyazıspor İle Pamukovaspor Akyazı Sahasında karşılaştılar. Oldukça zevkli ve çekişmeli geçen denk kuvvetlerin karşılaşmasında gol sesi çıkmadı.

Maçın Hakemi Ferhat Dönmez ilk yarıda As Akyazıspor’un 2 net penaltısını vermeyince maçta ortalık bir hayli gerildi. Hemen her pozisyonda oyuncuların itirazı nedeniyle oyun bir hayli durdu.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

Maçın 2. Yarısı her iki takımın kalesinde yakalanan pozisonlar kalecilerin gününde olması nedeniyle değerlendirilemedi.

As Akyazıspor 85. Dakikada kazandığı frikikte top direkten avuta çıktı. Maç golsüz berabere tamamlandı.

SAHA: Akyazı Suni çim

HAKEMLER: Ferhat Dönmez- Önder Demir- Ramazan Çiftçi

ASAKYAZISPOR: Uğur*** İlker *** Ferhat** (Samet**) Engin** Ahmet*** Mustafa** Erdem***Ali *** Muratcan**(Ömer**) Abdüssamat** Baha***

ANTRENÖR: Ercan Öztürk

PAMUKOVASPOR: Muhammet *** Umut**(Halil**) Özgür*** Burak*** Enes*** Mustafa** (K. Kadir) Abdullah** (Devrim**) İsmail** (Osman**) Yalçın*** Bünyamin**(Mevlüt**) Eyüp***

ANTRENÖR: Mehmet Atmaca

GOL:Yok